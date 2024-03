Accident laboral mortal a Encamp

Un jove resident de 29 anys ha mort aquesta tarda després de patir un accident laboral a l'Avinguda Príncep Benlloch número 4 de la parròquia d'Encamp, entorn les 15.00 hores. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat el Servei d'Urgències Mèdiques (SUM), els Bombers i també una patrulla de Policia. Segons informen des del Cos Policial, han estat requerits des del SUM per una possible parada cardiorespiratòria. Quan la patrulla ha arribat al lloc, el SUM ja s'estava emportant a la víctima cap a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, però, malauradament, ha sigut durant el trajecte quan ja no han pogut reanimar al jove que, segons han indicat, es trobava treballant, moment en què li hauria caigut a sobre una paret de l'immoble en què estava present.