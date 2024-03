La segona edició del The Boss Fest aposta per talent 100% andorrà

S’enceta la segona edició de ‘The Boss Fest’, el festival de música impulsat per Juli Barrero i Pepe Izquierdo amb la voluntat de donar un espai als artistes del país perquè puguin donar-se a conèixer al gran públic. El tret diferencial de l’edició d’enguany, sens dubte, és el fet de comptar amb un cartell 100% andorrà, tot i que sense deixar de costat la voluntat d’apostar per artistes joves: «Continuem apostant per la joventut, ja que s’ha de donar cabuda a projectes potents, interessants i que demanen pas», ha indicat Barrero, destacant que es tracta d’un «cartell eclèctic, amb un repertori d’artistes i una diversitat musical que faran que el públic gaudeixi».

Així doncs, l’edició, programada pel divendres 29 i el dissabte 30 de març, beu directament de la darrera celebrada a la tardor, la qual va tenir lloc al local The Boss del Tarter: «El que volem es donar sortida als músics d’Andorra i que ells sàpiguen que aquesta és la seva casa», ha apuntat Izquierdo, recalcant que es tracta d’un «win to win» per a ambdós. Pel que fa al públic, la previsió aquest cop és d’unes 300 persones: «Tenim la ferma convicció que serà un èxit rotund, tant de públic com de qualitat artística».

En el cartell destaquen tant propostes de creació pròpia com formacions de versions, tot i que en aquesta darrera categoria s’ha volgut comptar amb artistes que ofereixen unes versions singulars i sovint molt reinterpretades. El dia 29, pujaran a l’escenari els grups Old School, FluteDogs, Freyja i DJ Benne, mentre que l’endemà serà el torn del duet Señora Casilda, els grups Quim Salvat i Punkers Love The 80’s, així com l’artista Makuka. Precisament, aquest darrer va estar també ahir present a la roda de premsa de la segona edició del festival. Així i tot, Barrero ha posat en valor el fet que tots els músics que participen enguany estan assegurats per la CASS, un afer que «malauradament, no sempre passa».