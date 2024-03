Un camió bolcat a la Massana provoca cues quilomètriques

Un camió formigonera ha bolcat aquest matí a la sortida de la rotonda del Dos Valires en direcció la Massana. L'accident s'ha produït en el revolt i ha vessat formigó a la calçada que s'està treballant per retirar-lo.

L'accident està provocant fortes retencions a la zona, tot i que el trànsit no està del tot tallat i hi ha un carril obert de pujada i un de baixada fins que una grua especial retiri el camió de la carretera. Des de Mobilitat alerten de trànsit dens a la CG3 - sortida de La Massana en sentit sud i entrada a la Massana en sentit nord per l'accident.

Fins al lloc s'hi han desplaçat agents de circulació, Policia i emergències. Segons informen des del Cos de Policia, el conductor hauria resultat ferit lleu.