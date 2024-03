Raposeiras canvia d'equip i fitxa amb l'MCR Squadra Corse

Segons han apuntat des del seu equip, "estem molt il·lusionats per aquesta oportunitat. Sabem que és un canvi en tots els sentits (motocicleta, país, circuits, etc.), però l'agafem amb moltes ganes i expectatives de futur".

Jordi Raposeiras ha deixat enrere el Campionat d’Espanya de Superbike de Velocitat SS300 i ha fitxat per dues temporades amb l'equip MCR Squadra Corse i Prodina Racing per disputar el Campionat Itàlia de Velocitat (CIV). Així, l'andorrà competirà al territori italià amb una estrena d'aquest curs, la Kawasaki Ninja ZX-4RR. A més, enguany disputarà una wild card al Campionat del Món de Superbikes al circuit de Jerez.

Per Pol Forcada Quevedo

