Recta final a la rehabilitació del viaducte de Doctor Vilanova

Després de la instal·lació de les bigues que han de sostenir l'estructura del viaducte de Doctor Vilanova, els treballs perquè aquest carrer pugui tornar-se a obrir encaren la recta final. A hores d'ara els treballadors estan duent a terme els treballs per asfaltar el carrer i segons informen des del Comú d'Andorra la Vella a través de xarxes socials "si no hi ha imprevistos de darrera hora", l'obra acabarà a final de maig.