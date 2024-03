El Centre d’FP d’Aixovall organitza una cursa en homenatge a Marc Pimienta

L’alumnat del Centre de Formació Professional d’Aixovall ha organitzat la cursa de muntanya ‘Rocanolich – Memorial Marc Pimienta’ en memòria del professor del Centre que l’any passat va morir en un accident mentre practicava ciclisme. Des de l’organització han volgut, a través d’aquesta cursa, que se celebrarà el dissabte 11 de maig, fer un homenatge a la passió per l’aventura i la docència de Marc Pimienta. L’organització d’aquest esdeveniment l’han impulsat els alumnes del Batxillerat Professional de la branca d’Activitats Físico Esportives i de Lleure, complementant així la seva formació escolar. La prova consta de tres recorreguts diferents, segons el grau de complexitat: la cursa llarga de 13 quilòmetres, per als corredors més experimentats, amb més de 1.300 metres de desnivell positiu; la cursa curta de 10 quilòmetres amb un desnivell positiu de 670 metres; i la caminada popular oberta, que inclourà un acte d'homenatge a la figura inspiradora de la cursa, Marc Pimienta. Totes les activitats del dia i les sortides de les curses tindran lloc a l'aparcament del Centre de Formació Professional d'Aixovall. Les sortides estan programades de la següent manera: la cursa llarga a les 9.30 hores, la cursa curta a les 10 hores i la caminada popular a les 10.30 hores. Les persones interessades a participar-hi poden inscriure's a través del lloc web oficial de l'esdeveniment www.rocanolich.com.

Per El Periòdic

