Canillo tanca el 2023 amb un superàvit de més de 3,5 milions d’euros

El Comú de Canillo ha presentat la liquidació pressupostària del 2023 en el qual mostra unes despeses de 19,4 milions d’euros i uns ingressos de 23 milions d’euros, fet que en resulta un resultat positiu de prop de 3,5 milions d’euros.

Les principals inversions del 2023 (8,1 milions d’euros) van ser la compra del terreny Càmping Pla amb un import de 5,6 milions euros, la remodelació i millora d’espais públics, i la construcció del Centre d’Atenció Primària, entre d’altres. L’administració comunal va ingressar prop de 23 milions d’euros provinents principalment de taxes i altres ingressos entre els quals destaquen la venda d’entrades del Pont Tibetà i el Mirador del Roc del Quer, els ingressos patrimonials com ara el cànon d’ENSISA de la temporada 2022-23, les transferències rebudes per part de Govern o els impostos.

Pel que fa a les despeses rellevants, el pressupost ha permès fer millores importants en totes les àrees que gestiona el Comú. En concret, en infraestructures viàries com l’eixamplament de carreteres a Prats o Meritxell; noves zones d’aparcament a la carretera de Prats, i millores als veïnats en parcs, voravies, fonts, places, fruït d’algunes propostes fetes a les reunions de veïnats. A més, durant l’any passat també es van realitzar inversions en les xarxes d’aigua potable. Una de les inversions més necessàries va ser la de la construcció del nou Centre d’Atenció Primària al Prat del Riu, actualment encara en curs.

Les principals modificacions pressupostàries que es van realitzar en l’exercici anterior van ser l’adquisició dels terrenys del Càmping Pla amb un primer pagament per un import de 5,6 milions d’euros d’un total d’11,3 milions d’euros, així com la contractació d’un préstec per finançar les obres del Palau de Gel per 1,7 milions d’euros.

Pel que fa a l’endeutament de la corporació és del 30%, molt inferior al 200% que fixa com a màxim la Llei de finances comunals. Aquest prové del préstec sindicat per finançar les obres del Palau de Gel. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé ha destacat la bona gestió per part de l’anterior equip comunal amb un tancament pressupostari “sòlid i solvent que demostra una bona gestió del Comú de Canillo”. I és que, els ingressos han estat un 8% superiors al pressupostat i les despeses han estat d’un 10% menys de la previsió pressupostària.

Un altre dels punts tractats durant el consell ha estat l’adjudicació del servei de transport al Pont Tibetà de Canillo a Cooperativa Interurbana Andorrana per un import d’aproximadament 300.000 euros per temporada durant dos anys més dos prorrogables. El servei inclou dos autobusos en temporada baixa que faran el recorregut des del poble de Canillo a l’Armiana (accés pont) i fins el Mirador del Roc del Quer i tornada. I tres autobusos més un de reforç en temporada alta.