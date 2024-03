L'últim adeu d'Eder Sarabia: "Han sigut els anys més meravellosos de la meva vida"

"Han estat els tres anys més meravellosos de la meva vida". Així ha començat Eder Sarabia el seu comiat com a tècnic de l'FC Andorra en una roda de premsa molt emotiva, en la qual ha estat acompanyat pel director esportiu del club, Jaume Nogués. "Només tinc paraules d'agraïment per a la gent, l'staff, els jugadors, l'afició i per com ens ha acollit el país", ha afegit entre llàgrimes, tot indicant que des del primer moment que va rebre la trucada per venir "sabia que era el meu lloc" i que el projecte al Principat va molt més enllà del seu vessant esportiu, sinó que és un "projecte de vida".

Per la seva part, Nogués, també emocionat, ha assenyalat que avui s'ha dit adeu al "millor entrenador de la història de l'entitat", una persona clau gràcies a la qual "estem on estem". El de Bilbao ha assolit dos ascensos i dues Copes de Catalunya, i la decisió d'acomiadar-lo ha estat "en un moment difícil al qual mai haguéssim volgut arribar". "Intentes aguantar, però el futbol és com és, de vegades molt cruel", ha completat. Més enllà de tot això, el director esportiu ha recalcat que amb Sarabia "queda un amic". "És una decisió que fa molt de mal", ha afegit entre llàgrimes, però "hem de tirar endavant, no queda una altra".

La notícia va arribar el dilluns, tot i que el tècnic, evidentment, se'n va assabentar abans: "En aquell moment no ho vaig compartir massa, però ho vaig assumir ràpidament. Sempre estàs preparat per aquesta mena de coses quan no assoleixes els resultats". Ha fet autocrítica i ha dit que la direcció de l'FC Andorra "ho ha fet com millor sap, no tinc retret per a ningú, només paraules d'agraïment". La direcció del club ja va dir que amb aquesta decisió veien l'última bala per poder revertir la situació en la qual es troba el conjunt (últims i a quatre punts de la salvació), un objectiu que el basc desitja que es compleixi perquè "aquesta gent es mereix el millor". Nogués va dir al febrer que 'el credo' amb Sarabia era màxim, tant si es baixava de categoria, però que la decisió va arribar "fruit de la desesperació". "Veia l'equip dia a dia i competint i hem estat molt a prop de vèncer en darrers duels", però ara tot això es queda com un "gran aprenentatge pels futurs reptes", ha acabat l'entrenador.

El llegat / El llegat que deixa Eder Sarabia va molt més enllà dels mèrits esportius, els quals també són molt importants, però si una altra cosa destaca és la identitat. "Ha sigut el màxim exponent del que som i ho ha millorat en tot", ha indicat Nogués, afegint que "tothom ens coneix, ens ha posat al mapa". Per la seva part, l'entrenador ha esmentat no saber com serà el club d'aquí a uns anys, però que de ben segur que "aquest equip serà recordat per fer i jugar d'una manera especial".

Què ha fallat / Demanat pels aspectes negatius que ha viscut, el de Bilbao, tot i assenyalar que no veu les coses de la vida d'aquesta manera, ha dit que la gestió de les expectatives ha estat potser un factor important, sobretot en aquests darrers temps amb el primer ascens al futbol professional i assolir en el seu primer any a Segona Divisió la setena plaça. "De vegades aquestes expectatives no ajuden massa al futbol", ha concretat, dient que per aquest curs han posat tot el que està en les seves mans per fer-ho el millor possible, com canvis d'esquema o la manera d'atacar i de defensar.

La relació amb el país / "He conegut aquí a la meva dona i tinc una filla andorrana, he sigut tremendament feliç", ha comentat Sarabia. En aquest sentit, la relació del tècnic amb el Principat, tal com s'ha esmentat, ha anat molt més enllà del projecte esportiu del club i ha esdevingut un projecte de vida que, ara per ara, el basc vol continuar. Així, la seva intenció i la del seu segon, Jon López, és la de quedar-se a Andorra i "continuar sent un aficionat més". De fet, el tècnic ha explicat que està estudiant per obtenir la nacionalitat i que el país "té tot allò que necessito per ser feliç".

L'adeu amb els jugadors / El basc ha explicat que el comiat amb els jugadors va ser un moment complicat: "Hem compartit molt de temps i emocions". Rubén Bover va ser qui li va agrair, en nom de tota la plantilla, tot el que ha fet pel club i el que ha ajudat a molts jugadors a ser millors futbolistes. "Espero continuar veure'ls créixer, tenen un gran potencial i una carrera esportiva molt interessant", ha dit Sarabia.

El que resta de lliga / Preguntat per si el conjunt tricolor mantindrà la categoria, el tècnic ha comentat que no té la bola màgica per saber-ho, però que la força i la intenció per aconseguir-ho hi són. "És cert que no hem tingut encert, i a marge de la millora, l'equip em transmetia compromís i connexió", ha finalitzat.