Primer campus MoraBanc Andorra per fomentar el creixement tècnic dels joves

Les inscripcions estaran obertes a partir d'aquest dimecres al migdia amb places limitades, però també hi haurà altres de reserva en el cas que s'exhaureixin, informa l'ANA.

En el mateix sentit, Luque ha ressaltat la importància d'apropar el campus als entrenadors de fora del país amb l'objectiu que "els nostres nens i nenes puguin rebre missatges d'entrenadors contrastats amb un bon posicionament a Catalunya", i, alhora, assolir un "enriquiment global per tots", a més de facilitar l'accés a estades esportives d'aquestes característiques als nens i nenes d'Andorra i no hagin de marxar fora del país.

El segon torn, també a Encamp del 7 al 12 juliol, i el tercer del 14 al 19 de juliol al Pas de la Casa, seguiran una dinàmica similar al primer, però serà únicament pels jugadors de cistella petita. El coordinador ha destacat que els entrenadors seran "més específics, més tècnics i acurats en el treball" amb una atenció més individualitzada per aportar "una millor interpretació del joc".

Així mateix, el coordinador del campus MoraBanc Andorra, Xavier Luque, ha explicat en el marc presentació del campus l'organització prevista. El primer torn, que es durà a terme del 30 de juny al 5 de juliol a Encamp, s'agruparan les dues modalitats de cistella petita (premini i mini) i cistella gran (infantil i cadet). Principalment, se centrarà en entrenaments grupals, de 10 a 12 jugadors, simulant un grup de bàsquet. D'aquesta manera, durant el matí es treballaran en grup els "objectius plantejats prèviament pels entrenadors" i a la tarda es duran a terme activitats i competicions "per transferir tota la feina que es fa als matins".

El conseller de Finances, Esports i Reactivació econòmica d'Encamp, Nino Marot, ha anunciat aquest dimecres l'ampliació del conveni amb el MoraBanc per a la creació del campus MoraBanc Andorra. L'estada esportiva es durà a terme durant l'estiu i anirà dirigida a tots "els jugadors i jugadores que tinguin interès i vulguin continuar creixent en el món del bàsquet, siguin del país o de fora", ha explicat el director del campus MoraBanc Andorra, David Eudal. D'aquesta manera, el Comú d'Encamp posarà a disposició diferents instal·lacions com la pista de bàsquet, la piscina de la Mola o la zona de Prada de Moles, i també facilitarà l'oportunitat de fer les estades dels nens i nenes en hotels de la parròquia.

