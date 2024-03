Àxel Esteve firma un quart lloc a l’eslàlom FIS de Formigal

Després de patir la cancel·lació d'ahir, l’eslàlom FIS de Formigal (Espanya) es s'ha celebrat avui, on Àxel Esteve ha assolit una 4a posició amb un temps de 1.32.77. El jove esquiador ha acabat 3r i 7è en la primera i segona mànega, respectivament. Però al còmput final, s'ha quedat a +0.15 del podi, que en aquest cas l'ha tancat l’espanyol Juan del Campo, seguit d’Aleix Auber (segon lloc) i Aingeru Garay (primer lloc amb 1.31.66).

L’altra actuació destacada ha estat la de Xavier Cornella, qui ha finalitzat 7è, a +1.99 de Garay. Tot plegat, els altres esquiadors nacionals que han acudit a aquesta cita han estat: Salvador Cornella (20è), Jan Torres (28è), Antoni Bea (31è), Marc Delgado (36è), Martí Llort (38è) i Nico Daban (43è).

Els qui també han corregut el primer descens, però no han acabat el segon, han estat Eric Ebri, Pirmin Estruga, Maià Font i Àlex Rius, sent aquest últim el més destacat després de tancar el top10 en el primer.

Entrega del podi del gegant / Per la seva part, l’equip femení no ha completat l’eslàlom. Carla Mijares, qui a la primera mànega era el millor temps, a la segona no ha pogut finalitzar. Les seves companyes Clàudia Garcia i Emma Ledesma tampoc han pogut arribar a la línia de meta. A banda, s'ha fet el lliurament de premis del gegant dels Nacionals espanyols que va guanyar dimarts Íria Medina, amb Mijares segona.