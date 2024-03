Maeva Estevez torna amb victòria en boardercross

La ‘rider’ Maeva Estevez ha tornat a la competició després d’estar tres mesos de baixa a causa de la luxació als ossos carpians de la mà dreta que va patir en una caiguda durant la pretemporada a Corralco (Xile). Avui dimecres, però, s'ha pogut imposar als Campionats d’Espanya de boardercross que se celebren a Baqueira-Beret. Així, ha estat acompanyada al podi per les espanyoles Laia Gomáriz i Naia Aramendia, les quals han quedat en segon i tercer lloc, respectivament. De fet, aquesta ha estat l’última cursa d’Estevez.

Per El Periòdic

