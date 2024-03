Un informe jurídic impulsa Ordino a revisar la qualificació dels terrenys no urbanitzables

L'informe que està generant l'assessor jurídic del Comú d'Ordino per estudiar les més de 200 al·legacions que es van fer al Pla d'Urbanisme ha mostrat que "és molt difícil mantenir la qualificació de no urbanitzable d'aquests terrenys i, per tant, s'hauria de tornar a estudiar i a qualificar aquests terrenys", donant raó a tots els propietaris dels terrenys.



Ha estat el conseller Enric Dolsa qui ha encetat el meló preguntant quan es podrien conèixer totes les al·legacions, una data que sembla que podria ser a principis d'abril una vegada hagi passat la Setmana Santa. La cònsol major, Maria del Mar Coma ha apuntat que l'anterior mandat tenien la prioritat de protegir el territori i l'entorn de la parròquia i per aquest motiu es va decidir que es faria d'aquesta manera. Ara, però, aquest informe jurídic que ha encarregat el Comú d'Ordino, donaria la raó a tots els propietaris dels terrenys que al·legaven que molts dels sòls on abans es podia urbanitzar ara estan qualificats de zones no urbanitzables.



Davant d'aquesta situació, tot i que Coma assegura que "no farem marxa enrere", hauran d'estudiar novament el tema i tornar a qualificar aquests terrenys: "Si els terrenys privats no es poden qualificar de no urbanitzables, el que haurem de fer és veure què fem. Hem de mirar quines mesures de protecció posem: si baixem densitat, si baixem edificabilitat, ara és el que hem de treballar", ha manifestat Coma.



Un altre dels temes que ha centrat la sessió d'avui ha estat l'aprovació del pressupost del 2024, amb l'abstenció de la minoria. La previsió per a l'exercici 2024 té uns ingressos de 15.544,856 € i unes despeses de 19.236.539,75€. La diferència prevista en 4.611.684€ es cobrirà amb el romanent de tresoreria disponible del Comú. En el capítol d'inversions al que es destinen 5.621.083€ destaquen la remodelació de l'Hotel Casamanya (1.209.000€); el desdoblament de la xarxa d'aigua potable (800.000€), i la remodelació de la zona d'aigua i relax del CEO (500.000 €). Pel que fa a les millores de la via pública, destaca l'embelliment i l'ampliació de les voravies de la Clota Verda, zona d'entrada a la parròquia (300.000 €), i l'adaptació dels passos vianants per a la circulació de mobilitat reduïda (30.000 €). Les millores d'eficiència energètica en diferents edificis, afectarà a la instal·lació de plaques fotovoltaiques (ed. La Font i antiga casa comuna), la instal·lació d'aerotèrmia (ed. Casa Pairal i ed. La Font) i la millora de l'enllumenat led a Prat de Call amb un total de 160.000 euros. Pel que fa al total de l'endeutament pel pressupost 2024 ascendirà a 12.405.101,09€, el que suposa només el 82,28% del 200% permès. Per retornar el préstec vigent és preveuen 920.000 €. "Tot i que en general els ingressos van a l'alça, les entrades per impostos directes relacionats amb la construcció disminueixen en aproximadament 4 milions", ha explicat Albós.



Ha estat precisament aquest punt el que ha fet que els consellers de la minoria, Enric Dolsa i Jordina Bringué s'abstinguessin. Durant les declaracions posteriors, Dolsa ha manifestat que "no és perquè trobem que sigui desencertat el que passa que hi ha moltes coses que es queden en el tinter. Fins que no tinguem a damunt la taula projectes definitius no podem compartir-los si els desconeixem", ha apuntat el conseller tot afegint que una vegada els tinguin ja podran aportar al·legacions si cal.



Albós ha apuntat que pel que fa a la despesa corrent, el pressupost s'enfila a 13.165.456 €, on destaca l'aplicació de l'IPC. L'increment de despesa de béns i serveis ve generat per la integració del nou servei d'aigua potable i clavegueram, integrada al departament de Manteniment i Serveis públics. Les despeses derivades de la implantació de l'administració electrònica i el compliment de l'Agenda 2030, són altres compromisos reflectits. Els números presentats avui obren un nou marc pressupostari per als propers quatre anys de mandat (2024-2027), tal com preveu la llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i estabilitat pressupostària i fiscal. L'objectiu d'aquests quatre anys és fer front a les inversions previstes sense generar nou endeutament. Pel que fa al marc anterior, els ingressos totals passen de 57.586.739€ a 63.062.491€ i s'incrementen en 5.475.752. Aquest augment ve ocasionat, principalment, per l'increment de la recaptació del capítol 3 (taxes, preus públics i altres) i també per l'increment de la quantitat rebuda en concepte de transferències.