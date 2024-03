L’Spartan Race seguirà a Encamp per quatre anys més

El Comú d’Encamp ha aprovat, en el marc de la sessió del Consell de Comú d'avui, el conveni per mantenir durant quatre anys més l’esdeveniment esportiu Spartan Race Encamp-Andorra al centre de la parròquia que continuarà formant part del calendari d’activitats de primavera. Segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat durant la darrera edició, l’Spartan Race suposa un impacte positiu d’1,2 milions d’euros en tres dies.

D’altra banda, també s'ha aprovat la liquidació de l’exercici 2023, amb una execució de despeses de 35,15 milions d’euros i de 34,99 milions en ingressos. Les inversions han ascendit a 9,2 milions d’euros i l’endeutament s’ha reduït en 1,5 milions. El resultat de l’exercici ha estat de -160.622,21 euros.

Aplicació de l’Ordinació de terrasses / La remodelació de l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa és un dels projectes inclosos en la nova concessió del domini esquiable que s’ha d’iniciar aquest 2024, per tant, es proposa la prolongació de la suspensió, per un període de dos anys més a partir de la publicació del decret corresponent al BOPA, de l’adaptació per part dels titulars de terrasses d’aquesta avinguda a la nova Ordinació vigent, «ja que no demanarem als establiments que facin l’adaptació de les terrasses a la normativa i posteriorment hagin de desmuntar i adaptar-se al projecte de l’avinguda d’Encamp», tal com ha indicat la cònsol major Laura Mas.

Piscina de la Mola / El Consell de Comú també ha adjudicat la FASE II de l’obra de remodelació de la piscina de la Mola, a l’empresa Sideco SL, guanyadora del concurs, un lot, per un import de 79.940,04 euros sense IGI i un altre lot, per un import de 262.627,50 euros sense IGI. Els treballs consistiran a adequar la pista de voleibol, i, per altra banda, la remodelació de la cuina, el bar i el paviment de la terrassa, així com el nou mobiliari.