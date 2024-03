Andorra rep 463 treballadors temporers menys dels previstos aquest hivern

Un total de 4.967 temporers han arribat al país durant aquesta temporada d'hivern, 463 treballadors menys dels que es van preveure a finals d'octubre. La xifra total l'ha exposat el ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, i portaveu del Govern, Guillem Casal, qui també ha anunciat que el sistema de quotes dels permisos de treball i residència a compte propi es modificaran. D'aquesta manera, un total de 300 assalariats podran passar a un règim de quota prorrogable acreditant una experiència prèvia al país. Dins les modificacions, Casal ha esmentat que s'habilitaran 300 permisos de treball i residència "a partir del dimarts 2 d'abril". La proposta, que va ser tractada al Consell Econòmic i Social ahir i va ser exposada per la ministra de Presidència, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, modifica "el reglament dels treballadors extracomunitaris els quals hauran d'acreditar de nou una experiència demostrable d'un mínim de quatre anys en la mateixa activitat laboral que pretén desenvolupar al Principat per poder passar de la quota temporal a la quota prorrogable (denominada també quota general)".

Paral·lelament, Casal ha anunciat l'excepció que preveu el reglament per permetre que una part dels treballadors extracomunitaris puguin continuar treballant de manera regular al país "si ho ha fet durant almenys quatre mesos a la mateixa empresa durant la temporada d'hivern, i tres mesos en els casos de la temporada d'estiu". Finalment, el titular de la cartera de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura ha esmentat que les xifres "són ampliables fins a un 30%".

Modificacions per evitar "maniobres" indegudes // Per acabar, Casal ha afirmat que el Govern està treballant per modificar també la llei d'inversió estrangera amb la finalitat d'evitar un altre cas com el del Rei d'OnlyFans, el qual va sortir a la llum pública fa unes setmanes, i que és el clar exemple del buit legal que hi ha, ja que Sergio Fuentes (nom real de l'esmentat) va entrar al país com a assalariat i després va crear la seva pròpia societat, sense haver d'abonar el dipòsit que es demana. Així, l'Executiu treballa per a detectar algunes situacions que s'han d'analitzar per una possibilitat de trobar-se en una situació sancionable, però que "amb les lleis i normatives actuals no podem fer les degudes sancions". Per aquest motiu, Casal ha insistit que l'Executiu està "identificant les modificacions i un cop les tinguem, comunicarem els canvis que farem perquè no es facin aquests tipus de maniobres".