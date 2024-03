El 2023 es va tancar amb 3.517 inscrits al registre de professionals titulats

L'any 2023 es va tancar amb 3.517 professionals titulats inscrits en el registre de professionals titulats, col·legis i associacions professionals, la qual cosa representa un augment de 208 professionals titulats respecte dels que hi figuraven a finals de l'any 2022 (3.309 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del 6,3%, continuant amb la tendència positiva dels darrers anys.



Per nacionalitat, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, el 46,7% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 41,7% eren espanyols. A més, del total d'inscrits, 1.898 eren dones (el 54%) i 1.619 eren homes (el 46%). En relació amb el tipus d'ocupació, el 57,3% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 25,8% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars.



Pel que fa a les autoritzacions concedides, l'any 2023 se'n van comptabilitzar 286, cosa que significa un descens anual del 9,5% en comparació amb les del 2022. Per nacionalitat, el 54,5% del total de professionals titulats autoritzats eren espanyols i el 30,4% eren andorrans. A més, del total d'autoritzacions, 148 eren homes (el 51,7%) i 138 eren dones (el 48,3%). Respecte al tipus d'ocupació, el 63,6% del total d'autoritzacions concernia professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars, i el 22,4% a tècnics i professionals de suport.



Finalment, pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l'any 2023 se'n van registrar 78, xifra que suposa un descens de l'1,3% en comparació amb l'any 2022, exercici en el qual se'n van donar de baixa 79. Del total de les baixes registrades, el 44,9% corresponia a professionals titulats espanyols. A més, del total de baixes, 44 eren homes (el 56,4%) i 34 eren dones (el 43,6%).