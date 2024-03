L'obra de teatre 'Andorra' penja el cartell de 'sold out'

La sala de festes del complex d'Encamp ha acollit aquest dimecres una jornada especial per la celebració del Dia internacional del teatre. Per primer cop al país s'ha pogut veure representada l'obra 'Andorra', de Max Frisch i dirigida per Ester Nadal, un espectacle que no ha deixat indiferent a ningú. Una jornada d'estrena nacional que ha penjat el cartell de 'tot venut' a les instal·lacions encampadanes i que, en acabar, ha generat l'ovació d'un públic captivat per la feina feta sobre de l'escenari per un repartiment amb molta marca andorrana. 'Andorra' ha triomfat a Encamp en una cita marcada com tot un repte per a la direcció, en tractar-se d'una de les obres magnes del teatre en alemany del segle XX.



Un cop aixecat el teló, Míriam Alamany, Oriol Cervera, Oriol Guillem, Quim Llisorgas, Carles Martínez, Eduard Muntada, Sergi Vallès, Marta Pelegrina i Roger Casamajor han donat vida a la història de l'Andri, el fill il·legítim d'un 'andorrà' de soca-rel a qui li fan creure que és un jueu adoptat. A partir d'aquí, tota una trama plena de prejudicis, falsa identitat i mentides, que han obligat l'espectador a reflexionar sobre aquests conceptes i la manera en què cada persona escull el seu camí vital i les conseqüències que deriven d'aquesta decisió. 'Andorra' ha portat l'espectador a un país que té com a nom el mateix que el nostre, però, tot i que podria perfectament estar ambientat en el nostre indret per les seves similituds històriques, es tracta d'una nació inventada pel suís Frisch per fer referència a l'Alemanya del nazisme.



El conseller de Cultura d'Encamp, Joan Sans, ha destacat que "gràcies a la bona entesa entre totes les parts, Comú d'Encamp, Escena Nacional d'Andorra i Teatre Nacional de Catalunya, hem portat a la parròquia una de les obres més escenificades encara ara, amb un segell andorrà que visibilitza, encara més si cap, el talent nacional existent i la qualitat de les produccions portades a terme, alhora que esdevé una finestra d'exhibició cap a l'exterior".



Marta Pelegrina, una de les actrius protagonistes que va participar l’any passat en el projecte de la Llançadora impulsat pel Comú d’Encamp, ha destacat la seva experiència amb aquesta producció com “un projecte gran i una aventura”. “Amb l’ENA m’he sentit molt a casa, i a Encamp, encara més”, ha valorat.



Per la seva part, Roger Casamajor, un dels altres protagonistes d’'Andorra', ha destacat que “és un orgull i una il·lusió poder venir aquí, amb un projecte de coproducció andorrana” i ha agraït al Comú d’Encamp per “donar suport a aquesta producció”. Casamajor ha tingut un record per la directora Ester Nadal que per motius personals no ha pogut ser present a l’estrena i de la qual n’ha destacat la claredat amb la que ha portat a escena aquesta peça teatral, segons informa l'ANA.



Sota el paraigua de l'Escena Nacional d'Andorra i del Teatre Nacional de Catalunya, l'obra ja havia deixat pinzellades de la seva qualitat artística en escena, amb grans actuacions al Teatre Nacional de Catalunya, i aquesta nit de dimecres ho ha tornat a fer a Encamp. Un projecte que feia temps que s'intentava portar al país i que, finalment, ha estat possible, i que ha rebut la màxima acceptació per part dels ciutadans i ciutadanes que han omplert la sala de festes del complex.