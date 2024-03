Incrementen un 8,9% les despeses de la CASS i arriben fins als 128 milions d'euros

El consell d'administració de la CASS ha fet públics aquest dimecres els estats financers de l'organisme corresponents al 2023, unes dades que ja han estat transmeses al Govern per a la seva posterior aprovació. Destaca un increment del 7,9% en les despeses relatives a les prestacions de la branca general.



Les despeses de prestacions sanitàries han arribat fins als 128 milions, fet que suposa un augment del 8,9% respecte de l'any anterior. De la mateixa manera, les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa) han representat un total de 68,3 milions d'euros, un 5,9% més en comparació amb el 2022.



Pel que fa als ingressos per cotitzacions de la branca general, es presenta un augment del 12,7%. Concretament, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i dels treballadors per compte propi ascendeix fins als 154,1 milions d'eros, mentre que els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) han arribat als 16,3 milions.



De manera paral·lela, i en relació amb la branca de jubilació, les despeses de prestacions han pujat un 13,8%. Si s'analitzen les dades, es pot veure com les despeses de les pensions contributives han augmentat en un 13,9% (146,5 milions d'euros) i les de les pensions no contributives s'han incrementat un 11% (7 milions d'euros).



Pel que fa al capítol d'ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació, han pujat un 12,3% respecte del 2022. En concret, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han arribat als 176,9 milions d'euros; els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) als 4,6 milions; i les transferències del Govern per finançar les pensions no contributives s'han situat en els 7 milions.