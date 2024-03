Amb tot contra un Múrcia que "a casa és molt Múrcia"

La setmana passada la voluntat del MoraBanc Andorra era la de recuperar sensacions per tornar a la seva millor versió. I així va ser, amb una victòria contra el Saragossa que els va mantenir en la catorzena posició amb dues victòries de diferència del descens. Així, i amb les piles carregades, es voldran tornar a fer forts per visitar diumenge a les 17.00 hores un dels pavellons més complicats de l'ACB, el de l'UCAM Múrcia. "El Múrcia a casa és molt Múrcia", ha destacat aquest matí Natxo Lezkano en roda de premsa, assenyalant que volen replicar, "en la mesura del possible i sabent que serà una altra pel·lícula", el partit que els seus homes van fer a l'anada, quan van vèncer per 98-73 als murcians.

Cal destacar que el conjunt entrenat per Alfonso 'Sito' Alonso són també primers al seu grup de la Lliga de Campions, i que pel que respecta a la competició domèstica, al Palacio de los Deportes de Murcia només han vist la derrota en dues ocasions, contra el València i contra l'Unicaja. "Això hi diu tot", ha indicat Lezkano. Per a fer-los front, el tècnic tricolor té molt clar que el nivell físic serà determinant: "Són un conjunt que juga a un nivell d’intensitat i d’agressivitat únic en aquesta competició, i allà està la clau del seu èxit, sobretot quan juguen a casa". D'altra banda, el basc no s'ha oblidat d'una de les accions que més costa i penalitza els andorrans: les cistelles sota el cèrcol. "Estem constantment pensant en si l'àrbitre ens xiularà o no la falta, en comptes de pensar a posar-la", ha esmentat l'entrenador.

Confiant a poder comptar amb tota la plantilla, Lezkano ha lamentat que no hagi estat així en tota la temporada: "No hem aconseguit al llarg del curs tenir tots els jugadors disponibles, i crec que per aquest partit probablement tampoc". I és que Felipe dos Anjos es va torçar ahir el turmell i avui no s'entrenarà. "Veurem com evoluciona demà, ja que són coses que tant poden durar dies com setmanes", ha incidit, afegint que "per sort tenim jugadors que poden alternar posicions i que fan que el dia a dia continuï sent bo i que en el partit tinguem recanvis per qualsevol situació".

En aquesta mateixa línia, i després de fer una crida la setmana passada perquè alguns jugadors fessin una passa endavant, el de Portugalete ha dit que així ha estat: "No hem de dependre de ningú. Tenim molt bons jugadors i som un equip complet en què tothom participa i és capaç d’assumir responsabilitats”.