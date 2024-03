Concòrdia demana que s'aclarin les gestions que farà l'INH en el parc públic d'habitatges

El president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, demana a Govern aclaracions sobre el funcionament i gestió real que compleix i complirà -a llarg termini- l'Institut Nacional d'Habitatge (INH) envers el parc públic d'habitatges a preu assequible. "La llei s'encarrega d'exposar les funcions de l'Institut, però nosaltres volem saber quina és la voluntat per part de Govern, si es dotarà de més recursos, si es considera la gestió directa del parc públic d'habitatges per part de l'Institut o, si la voluntat és que les funcions quedin més compartimentades", ha explicat Escalé en declaracions per a EL PERIÒDIC. Tanmateix, el líder del grup parlamentari també ha expresat que volen tenir explicacions per part de l'Executiu sobre el futur de l'INH i si realment passa a tenir més gestions (envers les sol·licituds per accedir a aquests tipus d'habitatges, com va comentar la setmana passada la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol), així com saber "quina és la raó que justifica l'existència autònoma de l'Institut".



A més, Concòrdia ha detallat en un comunicat emès aquest migdia que emetrà una pregunta a Govern sobre aquesta qüestió de manera formal i a la qual espera que "la respongui oralment en la pròxima sessió de control", ja que els qüestionaments del grup parlamentari han sorgit "després de conèixer la notícia que el director de l'Institut Nacional d'Habitatge, Josep Maria Pla, hagi decidit deixar el càrrec per desavinences amb la ministra Conxita Marsol".



D'altra banda, dins de la pregunta general, el grup parlamentari liderat per Escalé també demana explicacions sobre la rebaixada de la partida pressupostària per enguany. "Es demana a l'Executiu redefenir les funcions de l'Institut Nacional de l'Habitatge, tenint en compte el debat que s'ha generat al voltant d'aquest organisme i les seves competències, i que l'acció pressupostària per aquest any és d'uns 235.000 euros menys que el 2023", continua la misiva.



Finalment, Concòrdia ha remarcat al seu comunicat la consideració de l'habitatge com a "un tema cabdal, el qual és la principal preocupació de la ciutadania des de fa temps", i que, a banda de "no ha d'haver-hi partidisme", aquest ha de rebre "la màxima col·laboració del ministeri".