El desnonament dels germans de Callaueta ja és una realitat

Ja és una realitat. Els germans de Callaueta, de 74 i 71 anys, han hagut d'abandonar aquest matí el seu immoble després d'haver sigut desnonats. Passades les 11.00 hores, Isabel Ruiz ha deixat enrere la que havia sigut la seva llar durant els últims quaranta anys, juntament amb el seu germà Antonio, qui des d'ahir a la tarda ja es troba residint en el nou pis que Afers Socials els havia adjudicat a Santa Coloma. En el moment del desnonament hi era present també l'advocat, Emili Campos, qui ha acompanyat a ambdós padrins durant tot el procés i que ja ahir es va mostrar molt indignat per la decisió presa pel Tribunal Superior de Justícia: "El Tribunal Superior sap perfectament que el demandant no té cap tipus de dret, però malgrat això permeten el desnonament", va indicar en declaracions a EL PERIÒDIC, en relació amb el fet que la persona demandant no estava en legitimitat per demanar la marxa dels dos germans de l'immoble ni les rendes, ja que era la seva mare qui disposava de l'usdefruit vidual de l'herència.

Així doncs, Isabel Ruiz ha abandonat finalment el seu domicili entorn les 11.30 hores, acompanyada també pel director d'Afers Socials, Joan Carles Villaverde, qui l'ha acompanyat fins al vehicle de Govern amb el qual ha sigut traslladada a la seva nova llar. Per la seva part, Campos ha expressat de nou el seu malestar per la situació, qui ha fet de nou referència al suposat abús de dret pel qual el TSJ no va admetre a tràmit la segona demanda de revisió presentada per ell mateix, la qual responia a una còpia del testament de la propietat que un ciutadà anònim els hi va fer arribar i en què s'exposava la situació de l'immoble: "No hauríem presentat la demanda si no haguéssim arribat a tenir l'escriptura". D'aquesta manera, la intenció ara és presentar la petició de l'expedient sancionador per "desconeixement inexcusable del dret i per incomplir les normes d'inhibició".

A més, Campos ha tornat a ressaltar la qüestió dels magistrats que han pres la decisió de desnonar als dos germans: "Resulta que els magistrats que han fet la resolució són els mateixos que la senyora Isabel havia demandat en mèrits de la sentència del TC i als quals se'ls reclamaven 1.000 euros". Ja en les declaracions preses ahir, l'advocat va indicar que aquests tenen l'obligació, per llei, d'inhibir-se automàticament i abstenir-se al coneixement de la causa: "Els ha faltat imparcialitat i el contingut de la resolució ja diu moltes coses".

Tanmateix, la qüestió que queda ara per resoldre, a banda de moltes altres, és què passarà amb alguns dels objectes materials de la Isabel i l'Antonio, els quals s'han quedat dins del domicili: "Tot dependrà de la bona voluntat del propietari", ha expressat Campos, esmentant que, degut al fet d'haver sigut avisats del desnonament amb molt poc temps de marge (recordem que la decisió els va ser traslladada ahir mateix), no han pogut dur a terme el trasllat del mobiliari. "Demanem un temps prudencial perquè puguin retirar els seus objectes del domicili", ha expressat Campos.