L'staff tècnic dirigirà a l'FC Andorra contra el CD Mirandés

L'FC Andorra ha afirmat aquest dijous que l'staff tècnic del primer equip dirigirà el duel contra el Mirandés de manera provisional, a l'espera de firmar el nou entrenador i els seus ajudants. El triumvirat format per Toni Astorgano, Aitor Yeto i José Bermúdez ja ha agafat les regnes de l'equip en aquesta setmana extraordinària d'impàs entre la sortida d'Eder Sarabia i l'arribada del nou entrenador, i liderarà l'equip aquest dissabte a les 16.15 hores.

Tots tres, acompanyats per la resta de membres de l'staff, han fet un pas endavant per tal de preparar de la millor manera possible el vital duel d'aquesta setmana, segons esmenten en un comunicat emès pel club.



L'entrecreuada amb Costa / L'entitat tricolor encara confia en el fet que l'entrenador del Badalona Futur, Ferran Costa, pugui acabar firmant fins a final de temporada. En aquest sentit, el jove català hauria donat ja el 'sí' definitiu al club, però el contracte i la clàusula d'alliberació l'estarien retenint. Amb tot, diverses fonts, i segons ha pogut saber aquest mitjà, afirmen que ja s'hauria resolt el problema i Costa aterraria al Principat dilluns vinent i que dimarts seria presentat, a l'espera de confirmació oficial.