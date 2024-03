Els hotels tindran una ocupació de fins al 85% per Setmana Santa

Arriba la Setmana Santa i durant aquests dies de festa molta gent aposta pel Principat com un destí pels turistes que busquen gaudir del bon temps, l’aventura i les pistes d’esquí. Amb una ocupació hotelera que oscil·la entre el 74% i el 85%, des d’EL PERIÒDIC ens hem posat en contacte amb diversos establiments hotelers del país perquè ens expliquin quina és l’ocupació que tenen per aquests dies de Setmana Santa.

Des de l’Acta Arthotel de la parròquia d’Andorra la Vella, expliquen que es troben gairebè al complet, amb una mitjana del 85% d’ocupació per als pròxims dies: «Tenim un 85% avui, un 93% d’ocupació per a demà divendres; i llavors el cap de setmana tenim un 90% d’ocupació el dissabte i un 80% diumenge», explicava un dels treballadors, qui també apuntava que un dels motius pels quals tenen aquestes bones xifres d’ocupació és perquè tenen a tota l’organització del Sax Fest Andorra instal·lats a l’hotel, però que, tot i això, continuen tenint a molts turistes. Pel que fa a les nacionalitats, la majoria de les persones que hi ha allotjades aquests dies a l’establiment són de nacionalitat espanyola, i detallen que la mitjana de dies d’estança està 50-50 amb reserves de més curta durada i d’altres que es queden fins al dilluns: «Tinc alguns que ja van venir ahir fins dilluns, d’altres que venen avui fins dilluns, però després tinc reserves d’una sola nit, hi ha una mica de tot. També hi ha molta gent que es queda fins dilluns pel Sax Fest». Pel que fa a les reserves d’última hora, apunta que sí que n’hi ha hagut alguna, però res fora de l’habitual.

D’altra banda, des de l’Hotel Fènix, situat a la parròquia d’Escaldes-Engordany, comenten que el dia en què tenen més ocupació serà avui divendres amb un 74% d’ocupació i que després ja comença a baixar una mica aquesta xifra.

També detallen que enguany, per les festes de Pasqua, han tingut una ocupació un 15% superior a la de l’any anterior, una xifra que s’ha pogut augmentar pel fet que l’any passat la Setmana Santa va caure a l’abril. Des de l’Hotel Fènix també apunten que la majoria de gent que tindran durant aquests dies ha arribat entre ahir i durant el dia d’avui, i que l’estança serà fins al diumenge.

Pel que fa a l’Hotel Anyós Park, situat a la parròquia de la Massana, des de dijous a diumenge tenen una mitjana del 86% d’ocupació, una dada que baixa considerablement de cara al dilluns, quan la xifra de reserves que tenen és del 33%. Des de l’hotel apunten que aquesta és una xifra similar a la que van tenir l’any passat per Setmana Santa, i que, com ja va passar l’any passat, aquest any la majoria dels visitants són de nacionalitat espanyola i portuguesa.

Finalment, des de l’Sport Hotel Hermitage Spa expliquen que l’ocupació per aquests dies està al 80%, i detallen que, en el seu cas, l’estança dels visitants va començar entre setmana: «Hem tingut més gent de dilluns a divendres que no pas la que tindrem durant el cap de setmana».