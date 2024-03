Andorra aposta per adaptar els sistemes pastorals als efectes del canvi climàtic

Una delegació tècnica del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, encapçalada pel director d’Agricultura i Ramaderia, Josep Casals, va assistir aquesta setmana a la primera reunió de treball per iniciar el desenvolupament del projecte PASTORCLIM, el qual té com a finalitat el desenvolupament d’accions orientades al desenvolupament d’un pla d’adaptació i mitigació per fer front als efectes del canvi climàtic sobre els sistemes pastorals de muntanya. El projecte preveu impulsar aquest objectiu global mitjançant la millora de les races autòctones de bestiar boví i oví de carn, i la salvaguarda i la promoció de les pràctiques tradicionals associades a la transhumància per a la conservació dels ecosistemes naturals.

La jornada de treball va tenir lloc a l’Escola Politècnica Superior d’Osca, Aragó. PASTORCLIM s’impulsa en el marc dels programes europeus anomenats POCTEFA i és previst que es pugui desenvolupar entre el 2024 i el 2027. El Principat hi pren part com a país col·laborador i observador, i es podrà beneficiar dels resultats que s’extreguin de la investigació tècnica. El Govern d’Andorra és membre associat d’un projecte que compta amb un pressupost global de 2.092.097,47 euros finançat en un 65% pels fons europeus FEDER.



El projecte està estructurat en cinc grans accions, en les quals en destaca l’estudi de les zones pastorals dels territoris que participen al projecte a efectes de poder avaluar l’impacte del canvi climàtic sobre la biodiversitat de les pastures, així com un estudi sobre la influència dels beneficis socioeconòmics, mediambientals i culturals relacionats amb la transhumància i el consum de carn produïda als Pirineus. PASTORCLIM també preveu la formació i l’intercanvi de professionals i estudiants en la matèria perquè el sector es pugui capacitar per disposar de coneixements, habilitats i experiències que l’ajudin a poder adaptar la seva activitat al canvi climàtic.



El projecte està coordinat i dirigit per nou socis de l’Aragó, Catalunya, l’Arieja i Andorra: la Universitat de Saragossa; el Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària (CITA) de l’Aragó; la Federació de la Bruna dels Pirineus (FEBRUPI); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); el Centre de Formació i Promoció Agrària i Forestal de l’Ariège-Cominges (CFPPA); l’Institut de formació agrària de Saint Gaudens; la Chambre d’Agriculture de l’Ariège; el Grup Gasconne des Pyrenées, i el Departament d’Agricultura i Ramaderia del Govern d’Andorra. També es compta amb la col·laboració de diverses entitats o institucions que hi participen de forma associada, com és el cas de la societat Ramaders d’Andorra SA.