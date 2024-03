El món del transport, de dol per la mort de Joan Nadal

Des del Comú de la parròquia ha decretat un dia de dol en honor de la seva trajectòria com a cònsol i han baixat a mig pal les banderes exteriors dels edificis administratius. A les mostres de condol també s'han unit els membres i el personal de la Cambra de Comerç, ja que Nadal va ser un dels membres fundador de la Cambra.

L’empresari, excònsol menor d’Escaldes-Engordany i fundador de l’empresa Autocars Nadal, Joan Nadal Duró, va morir el dimecres al vespre a l’edat de 79 anys. Nascut a la parròquia de Sant Julià de Lòria l’any 1945, va fundar l’empresa de transports Autocars Nadal l’any 1977, en un inici per oferir transports per anar a fer excursions pel Principat. Més endavant, el 2007, es va obrir una nova línia directa fins a Barcelona, sota el nom de Direct Bus.

Per El Periòdic

