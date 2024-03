El PS considera que l'INH és "una operació de màrqueting polític"

La recent notícia de la renúncia de Josep Maria Pla com a president de l'Institut Nacional d'Habitatge (INH) continua posant l'accent a diverses opinions sobre un tema clau per al país: la problemàtica amb l'habitatge. Aquesta tarda, la primera secretària del Partit Socialdemòcrata, Marta Pujol, ha afirmat que des de la formació veuen que "l'INH està pensat com una operació de maquillatge o de màrqueting polític, que no pas amb la voluntat ferma de dotar-lo de recursos i capacitat d'aplicar mesures efectives". Tanmateix, Pujol ha exposat que "hauria d'haver-hi un Ministeri d'Habitatge dedicat exclusivament a elaborar i aplicar mesures per afavorir l'accés a un habitatge digne a preu assequible".

A més, la secretària del PS ha declarat que els "pocs habitatges habilitats" fan una funció social "molt precària", perquè "un habitatge de preu assequible necessitaria molt més". Encara més quan es parla d'un "parc d'habitatge per a tothom que el necessiti, inclosa la classe mitjana i treballadora, la qual ara mateix no té accés", ha afegit Pujol.

D'altra banda, la secretària del PS ha argumentat que la renúncia per part del "senyor Josep Maria Pla ja es veia venir perquè fa uns mesos, a la seva compareixença al Consell General, semblava que hi havia discrepàncies entre el director i la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge". Així, ha exposat que "des del PS pensem que, per una banda, l'INH s'hauria de convertir en un observatori d'habitatge que serveixi per recollir i tractar les dades i per elaborar un índex de preus de referència, i per l'altra, evidentment, per fixar aquests preus assequibles", recalcant el fet que aquests "no haurien de superar el 30% dels ingressos familiars medians o de la renda individual en el cas de les persones que viuen soles".

Finalment, preguntada per la quantitat de pisos necessaris -que des del PS consideren- per mitigar la problemàtica al Principat en qüestió d'habitatge, tal com va declarar anteriorment el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, en afirmar que caldrien entre 3.000 i 4.000 habitatges, Pujol ha apuntalat que ara mateix "no ho tenim quantificat exactament, però segurament el senyor Ubach no anava gaire desencaminat perquè en el moment que s'acabin les pròrrogues constants dels contractes de lloguer, que és l'única solució que de moment s'ha aplicat per controlar la situació, pot ser que ens trobem que fan falta 3.000 o 4.000 habitatges".