El juvenil de l'Handball School cau contra l'Algeciras

"L'equip continuarà treballant de valent per enfrontar els pròxims desafiaments amb determinació i optimisme, confiant en la seva capacitat per assolir millors resultats en el futur pròxim", van afegir. El següent partit es juga avui al Pavelló del Raval a les 19.45 hores i es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'organització.

Tot i això, l'equip Handball School "reconeix la necessitat de continuar treballant per millorar la defensa i fer-la més contundent de cara a futurs partits", van indicar. El resultat final va afavorir l'equip d'Algesires amb un marcador de 26-23.

Des de l'inici, els nervis es van fer presents als tricolor, fet que els va portar a cometre alguns errors inicials. Tot i això, la solidesa defensiva i els llançaments precisos van permetre als juvenils mantenir el marcador igualat, tancant la primera meitat amb un empat de 14-14. Al segon període, els andorrans van mostrar un joc a l'altura de les circumstàncies, arribant a estar per davant al marcador amb un avantatge d'un i dos gols en diversos moments del matx.

L'equip juvenil Handball School d'Andorra es va enfrontar ahir al potent equip de l'Handbol Algeciras en un emocionant partit disputat al Municipal de Gandia a les 20.45 hores. Tot i la derrota final per 26-23, els joves de l'equip andorrà van demostrar coratge i determinació al llarg de tot el partit.

Per El Periòdic

