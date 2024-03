Andorra la Vella vol traslladar l'espai ciutadà al carrer Doctor Nequi

El Comú d'Andorra la Vella té la intenció que el local on s'ubicava l'oficina d'atenció al comerç, al carrer Doctor Nequi, aculli l'espai ciutadà. Així ho ha anunciat la cònsol menor, Olalla Losada, qui ha defensat que es tracta d'un espai "molt cèntric" i que, per tant, seria un "bon lloc" per acollir el punt d'informació ciutadana, ja que facilitaria molt que els ciutadans s'hi puguin apropar.



Losada va fer aquest anunci en el marc de la sessió de Consell de Comú celebrada aquest dimecres, arran d'una pregunta de l'oposició, la qual volia saber si l'actual majoria té la intenció de mantenir la figura del coordinador comercial, qui prestava el seu servir des d'aquesta oficina del Doctor Nequi i que ara ja fa uns mesos que està tancada. La cònsol menor va exposar que s'està treballant en l'organigrama del departament i que, de manera paral·lela, s'ha engegat una feina de consulta a les associacions per veure si veuen necessària aquesta figura. Losada va afegir que "ara per ara" no està prevista aquesta plaça, però s'està analitzant si és realment necessària o no per prendre una decisió definitiva.



Va ser el mes de juny del 2021 quan l'anterior corporació comunal encapçalada per Conxita Marsol va posar en marxa l'oficina d'atenció al comerç, un servei que tenia per objectiu "acompanyar de manera proactiva, promocionar i donar un impuls al sector", segons es va posar en relleu el dia de la seva presentació. En aquest sentit, tenia la vocació de ser un punt d'interlocució i atenció de les demandes, propostes i projectes de col·laboració dels comerciants, una feina que assumia el dinamitzador comercial que es va incorporar al Comú poc abans de la posada en marxa d'aquest servei. Pel que fa a l'espai ciutadà que ara es vol traslladar a aquest local del carrer Doctor Nequi, cal recordar que es troba ubicat a la plaça Lídia Armengol i que atén les demandes ciutadanes, informa l'ANA.