Detinguda per robar un cotxe i colar-se dins d'un domicili particular

La Policia va detenir ahir una dona resident de 39 anys a Andorra la Vella com autora d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, contra el patrimoni pel furt d'ús d'un vehicle, contra l'Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès, i contra la seguretat col·lectiva en donar una taxa d'alcoholèmia de 3,33 g/l.

Segons informen, l'arrestada es va personar en un domicili particular de la capital i en el moment que el llogater va obrir-li la porta, la dona va accedir a l'interior sense el seu consentiment i fent cas omís a les demandes d'abandonar l'habitatge. Un cop controlada i identificada pel Cos Policial, la interessada va al·legar no saber per què es trobava al domicili, manifestant, a més, que s'havia traslladat conduint un turisme des de Sant Julià de Lòria fins a Andorra la Vella. Un vehicle que, segons sembla, havia estat denunciat com a desaparegut anteriorment pel seu propietari, sumant-se el fet que la dona comptava amb una suspensió penal vigent del seu permís de conduir, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.

Ja un cop es trobava a les dependències policials, la interessada es va sotmetre voluntàriament a una prova d'alcoholèmia, donant un resultat positiu de 3,33 g/l, així com a una prova de tòxic en la qual també va donar positiu.