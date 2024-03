Atropella cinc persones i es dona a l'escàpol

Durant la matinada del 29 de març, un home no resident va ser arrestat per la Policia com a presumpte autor d'un delicte contra la vida humana independent en atropellar a cinc persones i donar-se a l'escàpol. Els fets van ocórrer a les proximitats d'un local d'oci nocturn de la capital. A més, l'interessat també va ser detingut per un delicte contra la seguretat en el trànsit en donar una taxa d'alcoholèmia d'1,40 g/l, i de tòxics. En el moment que es va procedir al seu arrest, anava acompanyat d'un altre home no resident de 28 anys, a qui també es va detenir per trobar-se en possessió de 0,4 grams de cocaïna.

No han sigut les úniques detencions succeïdes aquesta setmana per possessió o consum d'estupefaents. A la frontera del riu Runer, es va procedir a l'arrest d'un total de tres persones pels fets esmentats: un home de 35 anys, en possessió de 2,3 grams d'heroïna; una dona de 30 anys, per 2,1 grams d'heroïna i 3,5 grams de marihuana, i un home de 28 anys per trobar-se en possessió de 0,3 grams de cocaïna i 1,5 grams d'haixix.

Cinc persones més van ser detingudes a la frontera del DNCJ. La primera d'elles, un home de 34 anys en possessió de 0,2 grams de metamfetamina i 0,5 grams de marihuana; una dona de 27 anys, per una pastilla d'èxtasi; un home de 37 anys, per 1,6 grams de cocaïna; un home de 38 anys, per 0,6 grams de cocaïna i 4,5 grams de marihuana, i un home de 25 anys amb 1,3 grams de MDMA a sobre.



D'altra banda, la Policia va procedir el 25 de març a Encamp a la detenció d'un home resident de 41 anys per un delicte de lesions. Segons informen, en el decurs d'una discussió l'interessat va agredir a l'altra part amb un bastó telescopi d'esquí de muntanya.