Avís groc per l'arribada de neu aquest diumenge

El Servei Meteorològic Nacional ha advertit aquest dissabte a través de les xarxes socials que la nevada d'avui a la nit podria descendir fins als 1.300 metres, i s'espera que es torni a intensificar aquest diumenge de Pasqua a la tarda amb la cota de neu situada als 1.500 metres. Una situació que ha provocat l'activació de l'avís groc per aquest diumenge. Així i tot, el Servei també ha informat que durant les últimes 24 hores s'ha acumulat neu a cotes altes, arribant a nivells de fins a set centímetres a La Solana. Altres zones on s'han registrat precipitacions en forma de neu han estat Greu Roig i Caborreu, amb aproximadament tres centímetres acumulats.

Per El Periòdic

