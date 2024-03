Èxit en la primera nit de l'edició de primavera de 'The Boss Fest'

Aquest divendres va donar el tret de sortida l'edició de primavera de 'The Boss Fest', amb les actuacions d'Old School, Flutedogs i Freyja. Una primera vetllada que va oferir grans sensacions i va acollir una notable assistència de públic segons els seus organitzadors, els quals detallen que el grup Old School va destacar com un dels més sòlids en termes de treball de textures sonores, oferint un espectacle de qualitat que va marcar un excel·lent inici per al festival. D'altra banda, Flutedogs, l'alter ego de l'artista Josu Adanez, va presentar una posada en escena íntima però dinàmica, reflectint el seu caràcter i personalitat.



La nit es va completar amb Freyja i DJ Benne. La banda liderada per Olivia Lara va aportar decibels i energia, creant el moment àlgid de la nit. La formació va interactuar constantment amb el públic, el qual ballava i cantava al ritme dels grans èxits que omplen el seu repertori. Aquest dissabte serà el torn de Señora Casilda a les 19:00 hores, seguida per les actuacions de Quim Salvat, Makuka i Punkers Love the 80's. La jornada acabarà amb una sessió de DJ Benne.