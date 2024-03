Àxel Esteve, campió d'Andorra eslàlom

La pista Esparver ha acollit aquest dissabte la prova d'eslàlom dels Campionats d’Andorra, en la qual Àxel Esteve s'ha proclamat campió en categoria masculina. A més, a la cursa han millorat punts Salvador Cornella i, lleugerament, Maià Font. Esteve ha esdevingut tercer a la cursa i el primer andorrà en una jornada guanyada pel francès Victor Muffat-Jeandet. L’esquiador de la FAE ha marcat un crono de 1.38.60, a 1.23 del francès i a mig segon del també francès Antoine Azzolin, qui ha estat segon.



A dins del top 10 de la cursa també ha finalitzat Xavier Cornella, segon andorrà en la setena posició de carrera amb +2.79.



Punts FIS per a Salvador Cornella i Maià Font / La cursa ha tingut també dues bones notícies més, els punts que han millorat Salva Cornella i Maià Font. Cornella, qui ha acabat 15è i tercer andorrà (+3.76), ha marcat 48.20 punts, els quals milloren els seus actuals 62.08. Igualment, i tot i que lleugerament, Font ha millorat els seus actuals 84.52 punts FIS amb els 83.21 d’aquest dissabte. Així i tot, aquest darrer ha estat 25è en cursa, acabant per davant Robert Solsona (19è) i Àlvar Calvo (22è). Més avall en la classificació ha finalitzat el també andorrà Marc Delgado, 34è.



No han completat la segona mànega Nico Daban, Martí Llort, Àlex Rius i Eric Ebri, mentre que a la primera no han finalitzat els andorrans Tomàs Mijares, Jan Torres, Antoni Bea, a més de Pere Cornella, Marc Fernández i Pirmin Estruga.