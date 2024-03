Carla Mijares, campiona d'Andorra d'eslàlom

Carla Mijares s'ha proclamat campiona en categoria femenina aquest dissabte a l'eslàlom dels Campionats d'Andorra, amb millora de punts FIS inclosa gràcies als 21.72 que ha marcat. A la cursa femenina, Mijares s'ha imposat amb 1.38.56, després de dominar la primera i la segona mànega (50.49 i 48.07, respectivament). L'andorrana ha aconseguit la victòria amb un marge de 2.01 respecte a la segona classificada, la francesa Zoe Douat (1.40.57), i de 2.27 respecte a la tercera, l'espanyola June Garitano (1.40.83). A més, la cursa ha suposat una marca de 21.72 punts per a l'esquiadora, el que suposa la seva millor cursa de la temporada, millorant els 23.00 punts FIS que té en l'actualitat.



Clàudia Garcia, segona andorrana / Per la seva part, també ha completat la cursa Clàudia Garcia, qui ha estat la segona andorrana i 10a a la classificació, amb 1.46.11. Garcia ha millorat també punts FIS, amb 77.64, molt per sota dels seus actuals 102.61. A la segona mànega ha quedat fora Clàudia Mijares, mentre que a la primera han quedat fora Íria Medina, Jordina Caminal i les també andorranes Mar Gardella i Emma Ledesma.