L'Andorra suma tres punts clau gràcies a Karrikaburu

L'Andorra ha donat per acabada una setmana crucial per al club amb la victòria contra el Miirandés, gràcies al gol de Karrikaburu en el tram final del partit que han fet sumar als tricolor tres punts d'or. Els andorrans han començat el joc més forts que els seus rivals, i quan encara no s'havia complert el primer minut de joc, Karrika ha estat a punt de culminar una bona centrada de Petxa, però la seva rematada no ha trobat porteria.

Després del primer ensurt, els locals han continuat dominant i en el primer tram han estat millors que els dels Mirandès. Al 19', ha arribat la segona oportunitat clara, però després d'una bona centrada d'Iván Gil, el xut de Lobete no ha trobat porteria.



A partir de l'equador del primer temps, el duel s'ha igualat, amb un Mirandés que ja ha començat a amenaçar al contracop, tot i que la primera oportunitat clara que ha gaudit no ha estat fins a la darrera jugada del primer temps.

A la represa, el duel s'ha obert encara més i, a camp obert, els castellans han vist que podien fer mal. Així, l'Andorra ha viscut moments de patiment perquè els visitants amenaçaven en trencar el partit a través de la velocitat de Gabri Martínez. Però l'equip estava fort i ho ha provat primer amb una centrada de Lobete, qui s'ha passejat per davant la línia de gol i una canonada d'Iván Gil, que ha salvat Ramon Juan com ha pogut.



Entremig, el Mirandés ha tingut la seva millor ocasió, però, una vegada més, ha aparegut un salvador Nico Ratti per evitar el 0-1. I al 78', a l'altra àrea, Karrikaburu no ha perdonat. El davanter ha rebut una pilota a tres quarts de camp i, després d'una gran maniobra, ha engaltat un xut creuat per enviar la pilota al fons de la xarxa.

Des del gol fins al final, els tricolors han hagut de patir de valent, però, finalment, han pogut celebrar tres punts que tenen sabor a glòria, informa l'ANA.