Un home de 40 anys és trobat mort al riu Valira

Un home resident de 40 anys ha estat trobat sense vida aquesta matinada al riu Valira, prop de l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Segons han informat, l'esmentat hauria patit un accident de motocicleta a l'entrada del túnel del Pont Pla, en direcció a Escaldes-Engordany des de la Massana, perdent el control del vehicle i precipitant-se al riu.

Els Bombers van ser avisats entorn les 00.15 hores de la localització de la motocicleta, la qual havia sigut vista per alguns usuaris baixant sola per la carretera propera a l'avinguda Fiter i Rossell d'Escaldes, però sense acompanyant. Va ser llavors quan ja es va activar el dispositiu de recerca i es va requerir la presència del Cos Policial, en no tenir cap senyal d'on es trobava el conductor del vehicle ni què era el que havia succeït perquè la motocicleta es trobés sola per la carretera a aquelles hores de la nit.

Segons sembla, les tasques es van veure encara més alentides a causa de les fortes pluges que han protagonitzat la jornada d'aquesta darrera nit, un motiu pel qual també s'hauria contribuït al malaurat accident. Finalment, l'home va ser vist submergit al riu, tot i que el rescat no es va poder donar fins unes hores més tard a causa del fort corrent de l'aigua. El cos va poder ser extret a la zona del pont que uneix el Lycée Comte de Fox i l'Estadi Comunal, moment en què es va confirmar la defunció de la víctima per part de l'equip mèdic del SUM.

A hores d'ara, els grups de treballs especialitzats continuen treballant a esbrinar què és el que realment va passar en el moment del sinistre, a més d'estar pendent encara les proves forenses pertinents per saber quines haurien estat les circumstàncies de la mort de l'home.