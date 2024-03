Nou taller de cant coral infantil a Ordino per preservar les tradicions i el relleu generacional

En el marc de la celebració de tradicional cantada de Caramelles d'Ordino, la consellera de Cultura de la parròquia, Mònica Armengol, ha anunciat que l'Escola de Música ordinenca oferirà un nou taller de cant coral adreçat a infants, amb l'objectiu d'impulsar el cant i afavorir que hi hagi un relleu generacional en aquest tipus d'esdeveniments. "Per a la parròquia d'Ordino, és molt important mantenir aquest relleu generacional, però també preservar les tradicions i evitar que decaiguin", ha assenyalat, Armengol, indicant que l'activitat s'iniciarà després de Pasqua i tindrà una durada de tres mesos. "És crucial preservar aquestes petites tradicions que potser no tenen un reconeixement internacional, com ara també el robatori de les olles, el robatori dels ous i el Diumenge de Pasqua", ha destacat.



La tradicional cantada de Caramelles, que celebra com cada any l’arribada de la Pasqua, s'ha traslladat aquesta vegada a l'interior de l'església de Sant Corneli i Sant Cebrià d'Ordino a causa del mal temps. Els cantaires voluntaris i la Coral Casamanya s'han tornat a convertir en els protagonistes d'aquesta activitat que ha reunit desenes de curiosos i seguidors de la tradició amb la interpretació de quatre temes: la 'cançó d'Andorra' d'Ortega-Monasterio, estrenada aquest diumenge; el 'Vals de Caramelles' de l'ordinenc i president de la Coral Casamanya Guillem Benazet; 'Bon Dia, Bon Dia', i 'El Gran Carlemany'.



"Tot i no poder dur-la a terme pels carrers, la cantada s'ha limitat una mica a l'entrada i a fora de l'església. No obstant això, allò que importa realment no és la ubicació, sinó que la gent es reuneixi i pugui cantar" ha esmentat Armengol, afegint que "això és molt positiu, ja que comptem amb l'ajuda de molta gent, tant voluntaris que s'afegeixen cada cop més a la coral com la pròpia Coral Casamanya, que, any rere any, és l'ànima de la festa". A més, cal remarcar que la consellera de Cultura de la parròquia ordinenca ha assistit personalment a l'acte per veure cantar la seva filla, qui, juntament amb una amiga, és dels pocs infants que actualment formen part de la coral de Caramelles de forma voluntària, informa l'ANA.