Ferran Costa és oficialment el nou entrenador de l'FC Andorra

Ferran Costa ja és tricolor. Així ho ha anunciat l'FC Andorra aquest diumenge de forma oficial, indicant que el nou entrenador del club s'asseurà a la banqueta andorrana per un any. D'aquesta manera, el jove de 29 anys acabarà la temporada en curs i es quedarà fins al mes de juny de 2025, amb la intenció de revertir la mala dinàmica de resultats i intentar salvar l'equip en aquest tram final. Tot i la seva curta edat, el tècnic nascut a Castelldefels ja compta amb una trajectòria extensa en el seu currículum, ja que amb només 25 anys ja va dirigir el seu primer equip sènior, el Manresa, el qual es trobava al grup català de tercera divisió, i des d'aleshores la seva carrera ha estat meteòrica.



En el seu primer curs al conjunt del Bages, un club que mai havia passat de tercera divisió, va ser campió i va aconseguir l'ascens a Segona RFEF, mentre que la temporada següent va continuar amb la trajectòria ascendent disputant la promoció d'ascens a Primera RFEF en el seu debut a la categoria. Enguany, ja amb el Badalona Futur, ha deixat l'equip com a líder sòlid de la categoria després d'una gran temporada en la qual també ha guanyat la Copa Federació.



Abans, en la seva etapa al futbol formatiu, Costa havia entrenat al Marianao Poblet i havia passat per la prestigiosa base de la Damm i el Juvenil A del Manresa i el Nàstic Manresa. També va ser segon entrenador de Xavi Molist al primer equip del Terrassa. En aquesta nova aventura al Principat, l'acompanyaran a la banqueta tricolor Marcos Reina, com a segon entrenador, i Carles Manso, d'analista.