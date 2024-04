Mones de Pasqua: tradició i dolçor

Amb l’arribada de la Pasqua, una de les tradicions més estimades al país és regalar la mona al fillol. Aquestes elaborades figures de xocolata, des del clàssic ou a elaborades figures de personatges coneguts, tenen una llarga història i un significat profund.

Les mones de Pasqua tenen les seves arrels en antigues celebracions religioses, que commemoraven la resurrecció de Jesucrist. Els antics cristians tenien el costum de beneir els ous que recol·lectaven des de Dimecres de Cendra i els guardaven per regalar-los el dia de Pasqua. Amb els anys, els pastissers van començar a preparar el dolç en forma de brioixeria, fet amb ous i farina. La tradició s’ha fusionat amb altres costums, com ara la pràctica de donar una mona als fills, nebots o fillols com a regal de Pasqua.

Parlant de mones, una de les característiques més captivadores que tenen és la seva diversitat i creativitat. Els mestres xocolaters i pastissers de tot el país rivalitzen per crear les mones més impressionants i delicioses.

Són moltes les fleques que aprofiten aquests dies per sorprendre els clients habituals i els que no ho són tant amb les seves creacions. A la Fleca Font d’Ordino i també a la d’Andorra la Vella tenen unes de les mones més tradicionals del país: «Les fem de mantega, xocolata, nata i fruita», tot i que «si algú la vol personalitzada també li fem».

A més de ser un obsequi popular, les mones de Pasqua també són el centre d’activitats familiars i comunitàries. Moltes famílies es reuneixen per menjar la mona i els padrins sempre busquen la millor per sorprendre els seus fillols any rere any.