Els edificis del Consell General s'adhereixen a la xarxa de calor

El Consell General ha adjudicat aquesta setmana els treballs per a la connexió dels diferents edificis a la xarxa de calor de FEDA Ecoterm. Les obres, que ja s'han començat a executar, han recaigut sobre l'empresa Agefred per un import de 37.392,05 euros mitjançant contractació directa i es preveu que els treballs finalitzin en un termini de dos mesos. L'actuació, per tant, segueix l'objectiu fixat per Sindicatura d'implementar diverses accions perquè el parlament sigui neutre en les seves emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.



La incorporació d'edificis emblemàtics a les xarxes de climatització urbanes vol posar de manifest el compromís de les institucions amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. De fet, així ho demostren les xarxes de calor a Soldeu, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, que cada vegada estan més consolidades. Aquesta iniciativa permetrà al Consell General ser més eficient energèticament respecte dels sistemes actuals, reduint l'emissió de més de 156 tones de CO2 equivalents anuals. A més, limitarà l'augment de la demanda de calefacció elèctrica.



El Consell General complementa aquesta acció amb altres projectes com ara la substitució de les plaques solars actuals per models més eficients i l'ampliació de la superfície d'instal·lació fins als 756 metres quadrats; el canvi dels vehicles de gasolina per un vehicle elèctric o el reemplaçament dels projectors amb bombetes halògenes per tecnologia LED altament eficient.