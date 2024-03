Àxel Esteve es fa amb la segona posició a l'eslàlom FIS d'Esparver

La pista Esparver ha acollit aquest diumenge una nova cursa d'eslàlom, en aquest cas una FIS en què Àxel Esteve ha arribat a la segona posició. La cursa masculina ha estat per al francès Victor Muffat-Jeandet, qui s'ha imposat amb 1.49.47, amb 0.28 sobre Esteve, segon amb 24.87 punts FIS i molt a prop de la seva millor puntuació, actualment de 23.21. Tercer ha sigut el també francès Antoine Azzolin, a 0.77.



A la primera mànega, Esteve feia el millor crono, amb 0.06 sobre l'espanyol Tomás Barata, mentre que Muffat-Jeandet acabava 5è a 0.37. A la segona mànega, el francès guanyava la mànega amb més de mig segon (0.56) sobre l'espanyol Aleix Aubert, i 0.65 sobre Esteve. Així, finalment Muffat-Jeandet guanyava la cursa i Esteve acabava segon per 0.28. Per la seva part, Xavier Cornella ha estat avui cinquè amb +1.67 respecte al guanyador, mentre que Àlex Rius ha acabat dins del top 10, novè, amb +2.22.



Canvi en el calendari / Tanmateix, cal destacar que les dues últimes curses que resten pateixen un canvi. Dilluns i dimarts es disputen sengles gegants, però aquest dilluns serà cursa FIS i dimarts serà la cursa dels Campionats d'Andorra.