Fins a 15 centímetres de neu nova a causa de les precipitacions d'aquests dies

Les precipitacions caigudes al llarg del passat divendres i de la matinada d'aquest diumenge han portat a una acumulació de fins a 15 centímetres de neu nova a la part alta del país, situant la cota als 1.300 metres. D'una manera més desglossada, el gruix s'ha situat en 14 centímetres a Setúria, en 10 centímetres al Bony de les Neres, en 8 centímetres a Sorteny i en 6 centímetres a Grau Roig i Caborreu. Pel que fa a la Comella, aquesta ha registrat fins a 18,4 mil·límetres de neu en forma d'aigua.

El Servei de Mobilitat, davant aquesta situació, ha informat que es manté l'avís groc a bona part del Principat per vent fort i precipitacions, les quals continuaran al llarg d'aquests dies. A més, també ha encetat la fase groga per a la part alta del país per l'obligatorietat de portar equipaments especials a l'hora de conduir un vehicle. Els trams afectats per aquesta mesura són la CG-2 al Port d'Envalira, la CG-3 a Arcalís i la CG-4 en direcció al Coll de la Botella.