L'edició de primavera de 'The Boss Fest' es tanca amb bones sensacions

L'edició de primavera de 'The Boss Fest' va cloure aquest dissabte amb molt bones sensacions per part de l'equip organitzador, tot i que indicant que encara és massa aviat per fer una valoració acurada. Segons el gerent de "The Boss Après Ski", Pepe Izquierdo, "les sensacions han estat molt bones, el públic ha sortit content i els artistes ens han mostrat un bon grau de satisfacció. Per a nosaltres les dues coses són importants, ja que volem que els músics d’Andorra es sentin a casa quan vinguin al The Boss”.

En una línia semblant s'ha mostrat el director artístic del festival, Juli Barrero, qui ha valorat positivament la qualitat de les propostes i la resposta del públic: “Totes les propostes que s’han presentat han tingut un alt nivell musical. El públic això ho valora, ja que la qualitat dels artistes forma part inherent de l’experiència”, afegint que "hem detectat part del públic que va estar a la primera edició i que ha repetit, fins i tot hem vist persones que han vingut les dues nits". I és que segons Barrero, aquest és "un gran indicador per un festival, ja que significa que amb molt poc temps d’existència i amb uns recursos molt limitats hem estat capaços de donar personalitat pròpia a l’esdeveniment”.

Pel que fa a les xifres d'assistència, els organitzadors informen que són molt difícils de calcular, més encara quan hi ha un alt nombre de rotacions i que coincideixen en el mateix espai els qui venen a veure els concerts amb aquells qui venen casualment a menjar i es troben amb el festival. Així i tot, sí que asseguren que s'ha percebut un augment d'assistència respecte a l'edició anterior, més tenint en compte el mal temps d'aquests dies i que sempre frena molt l'afluència del públic.