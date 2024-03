Una esllavissada a Ciutat de Valls provoca danys al rec del Solà

A hores d'ara, diverses dotacions de Bombers i de la Policia d'Andorra estan trucant als veïns de la zona perquè moguin els vehicles aparcats a Gil Torres i a l'aparcament Bonavista per prevenció en cas que pugui tornar a activar-se algun desprendiment.

Entorn les 18.30 hores d’aquest diumenge s'ha produit el despreniment d’un roc de grans dimensions a la zona del carrer Bonavista sense causar danys personals. Els fets han tingut lloc en el moment que la roca s'ha després i ha anat caient a gran velocitat per la Canal de Bonavista fins a quedar-se a pocs metres de la zona urbana, on va quedar fixada. Així i tot, la caiguda de roques sí que ha afectat una zona d’horts propera i també el Rec del Solà, el darrer tram del qual quedarà tancat fins que es netegi la zona.

Per El Periòdic

