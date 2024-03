El MoraBanc suma una nova derrota i perd 99-86 contra l’UCAM

Nova derrota per al MoraBanc Andorra, qui ha caigut contra l’UCAM Múrcia per 99-86, un dels equips que es troba més ben posicionats en aquesta temporada de l’ACB. Malgrat el resultat, els tricolors poden respirar més o menys tranquils, ja que encara continuen amb dos triomfs més de marge respecte a les posicions de permanència, a causa de les derrotes obtingudes pel Palència i el Breogán, equips que actualment ocupen els llocs de descens.

La primera part del partit ha estat marcada per un estil força valent per part dels de Lezkano, el qual els ha permès situar-se per davant en el marcador amb un 15-19, tot i que al final del primer quart la diferència ja s’ha anat ajustant amb un 21-22. Ja dins de la segona part, el MoraBanc ha començat a donar símptomes de desinflar-se, amb part de l’equip perdut pel camp sense acabar de trobar-se i que ha ocasionat que els tricolors marxessin cap als vestidors amb una clara diferència de 50-40.

A la tornada, i tot i que en un inici semblava que els de Lezkano començaven a trobar-se dins del partit, els d’UCAM han tornat a agafar el control, portant al fet que els del MoraBanc tornessin al punt en què es trobaven anteriorment i, inclús, certament pitjor. El sumen del partit ha arribat en el moment que els locals han posicionat el marcador a favor seu amb 68-50, una clara diferència de 18 punts que ja donava símptomes de com acabaria la trobada entre ambdós equips.

Amb un Montero i un Okoye que més o menys han aconseguit remuntar el partit, els de Lezkano gairebé aconsegueixen capgirar el marcador en l’últim període, quedant-se tan sols a 10 punts dels murcians (80-70). Així i tot, aquesta volta de resultat no s’ha acabat de materialitzar del tot, ja que després d’algunes jugades més, l’UCAM ha ressorgit de nou al final de la trobada per marcar un molt bon triple que els hi ha acabat donant la victòria.

Ara, els de Lezkano tenen ja la mirada posada en el pròxim diumenge, moment en què rebran al Covirán Granada a les 17.00 hores, aquest cop a casa. Els tricolors hauran de demostrar ara si volen sumar la seva desena victòria o si, altrament, la intenció és continuar sumant derrotes i no acabar de trobar-se dins del camp de joc, com ha passat aquest cop davant de l’equip murcià.