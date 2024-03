Tony Cachafeiro aconsegueix un top 10 a la Champions of the Future Academy

Estrenant xassís i motor, el pilot andorrà Tony Cachafeiro ha aconseguit sobreposar-se a un cap de setmana de dificultats acabant la primera cursa de la Champions of the Future Academy (COTFA) en una valuosa desena posició. Cachafeiro va encarar la primera cita del campionat conscient que el seu primer objectiu era adaptar-se, també a un circuit de Cremona (Itàlia) en què la majoria dels seus rivals ja havien corregut abans.



A Cremona es van donar cita els millors pilots de karting del món, entre els quals es troba el jove andorrà, i va aconseguir deixar la seva empremta amb una desena posició a la cursa del dissabte després de culminar una remuntada de cinc posicions. Dos xocs protagonitzats per rivals de Tony Cachafeiro li van passar factura el diumenge. El primer li va doblegar el xassís -Parolin i no Kart Republic, com acostuma aquesta temporada el pilot andorrà- a la segona mànega classificatòria, la qual cosa el va fer sortir lluny del Top 10.



No obstant això, Tony Cachafeiro va tornar a recuperar posicions i situar-se en posició de lluitar per repetir el resultat del dissabte, fins que un rival el va fer caure al final de la graella. Tot i això, l'andorrà no va abaixar els braços i va acabar en la 20a posició, de 28 classificats. Així, Cachafeiro va tancar la primera ronda del COTFA amb un gust de boca agredolç, per no poder estar de nou entre els deu primers malgrat tenir ritme per fer-ho.



L'andorrà té la seva propera cita del 19 al 21 d'abril, en l'estrena aquesta temporada del Campionat d'Espanya de Karting.