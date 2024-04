Les estacions de Grandvalira Resorts afronten els últims dies de la temporada amb prop de 40 centímetres de neu nova

Les darreres precipitacions han deixat fins a 36 cm de neu nova a les estacions de Grandvalira Resorts a Andorra, una situació òptima per encarar el tram final de la temporada. Les estacions de Pal Arinsal i Ordino Arcalís compten amb el total del seu domini disponible, amb el 100% de pistes i instal·lacions obertes, i gruixos de fins a 145 cm i de més de dos metres de neu, respectivament. L'estació de Grandvalira, per la seva banda, té fins a 140 km de pistes esquiables i gruixos de fins a 180 cm.



Després del temporal dels últims dies, la previsió meteorològica apunta a unes jornades d'estabilitat climatològica, de manera que es donen unes condicions excel·lents perquè els esquiadors puguin gaudir de bona neu aquests últims dies. Els no esquiadors també podran aprofitar les activitats disponibles com el múixing, les motos de neu, o les atraccions del Mon(t) Magic Family Park de Canillo com la tirolina i el tobogan Màgic Gliss, i de les de Pal Arinsal com el Big Zip o el Big Airbag, sense oblidar les excursions en raquetes de neu que s'han convertit en un gran reclam, com la que porta al Mirador Solar de Tristaina a Ordino Arcalís.



La temporada culminarà a Grandvalira i a Pal Arinsal aquest diumenge 7 d'abril, mentre que Ordino Arcalís allargarà una setmana més i tancarà el següent diumenge, el dia 14 d'abril.



Segona edició de l'Snowrow



La traca final de temporada a Grandvalira es viurà amb la segona edició de l'Snowrow. Aquest festival organitzat per l'empresa elrow torna a Andorra amb la seva versió hivernal després del gran èxit de la primera edició en què més de 8.000 persones diàries van gaudir de la música, les activitats, els concursos i les competicions. L'Snowrow 2024 tindrà lloc als sectors Grau Roig i Pas de la Casa del 4 al 7 d'abril amb un format de dia per a tots els públics en què també hi haurà activitats a pistes, i un format de nit per a majors de divuit anys amb l'estil característic elrow.