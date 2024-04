L'IPC avançat del març baixa fins al 4,1%

Aquest comportament de la inflació seria a causa de l’evolució dels preus del grup Aliments i begudes no alcohòliques. Per contra, els grups Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, i Transports haurien contribuït a augmentar la inflació.

Per El Periòdic

