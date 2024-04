Govern preveu recaptar 22,5 milions d'euros de la campanya de l'IRPF del 2023

La campanya de la declaració de l'Impost de la Renda sobre les Persones Físiques (IRPF) corresponent al 2023 s'inicia aquesta setmana i finalitza el 30 de setembre. Tal com ha explicat aquest matí el director del Departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, "estimem una presentació d'unes 23.000 declaracions en període voluntari que comportarà uns ingressos de 22,5 milions d'euros". A més, s'espera que prop d'un 85% es presentin de forma telemàtica continuant amb la tendència dels darrers anys que ha estat positiva. Ferreira ha explicat també que ja s’han admès més de 51.000 propostes de regularització de l’IRPF.

Per a les persones a qui els surti a retornar, aquest any s'ha previst un nou format per agilitzar que aquestes persones rebin els diners com més aviat millor. Ferreira ha destacat que "els pagaments es faran de forma periòdica cada mes durant els sis mesos".