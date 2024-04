Torna una nova edició del Vide Dressing Primavera

Torna un any més el Vide Dressing Primavera de la Massana, el mercat de segona mà on s'hi pot trobar tota mena de peces de roba i complements, novament amb dues edicions, una del 12 al 14 d'abril, i també del 3 al 5 de maig, per tal de donar resposta a l'elevada demanda d'inscripcions d'expositors que va registrar el Comú de la parròquia. La consellera de Dinamització del Comú de la Massana, Bet Rossell, ha apuntat que "estem fent el Vide Dressing des del 2015 i creiem que és un èxit absolut perquè cada any s'omple moltíssim, i cada edició hi ha unes 80 parades", ha explicat la consellera, tot afegint que durant l'edició de l'any passat es van posar a la venda 15.000 peces i complements i se'n van acabar venent 9.000.

Rossell també ha destacat que des del Comú de la Massana "hi ha dos vessants que trobem molt importants. Per una banda, el vessant sostenible de recuperar roba, i per l'altra el vessant de dinamització, perquè la gent que ve acaba comprant o prenent un cafè". Un altre dels punts que fa especial la jornada del Vide Dressing és el component social. Rossell apunta que la majoria de les paradistes són repetidores i són amigues entre elles i s'ajunten cada any pel mercat, convertint-se en un lloc de trobada: "Es converteix en un cap de setmana que se'l reserven ja com una activitat per compartir el moment", apuntava.

També han destacat el públic fidel que té cada any l'esdeveniment, amb famílies que venen a passar el dia passejant pel mercat i a comprar una mica, o fins i tot gent que hi van el primer dia a observar quins articles hi ha i després tornen l'endemà a fer les compres. Ara sí, però, la consellera ha manifestat que el 90% de gent que va al Vide Dressing són dones, i que per aquest motiu estan "intentant fomentar aquesta inclusió, ja que creiem que la moda també és d'homes i ens encantaria que vinguessin més parades d'homes".

En l'edició d'enguany s'han organitzat uns tallers pels infants, de la mà d'Andtropia, en els quals a través d'un joc de cartes faran entendre als nens l'impacte en el medi ambient. També hi haurà un estand amb un expert que assessorà els interessats per conèixer quin color els afavoreix més.