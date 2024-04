El cens electoral d'Andorra la Vella s'incrementa fins als 8.839 electors

El cens electoral d'Andorra la Vella s'ha incrementat en mig centenar de persones amb dret a vot respecte de les passades eleccions comunals del mes de desembre. Tal com detalla la corporació, el cens electoral de la capital és actualment de 8.839 persones, segons la darrera actualització feta pel Comú aquest 30 de març. En relació amb els darrers comicis, hi ha 55 persones més amb dret de vot i 146 més respecte ara fa un any.

El cens electoral s’actualitza regularment i les llistes es pengen als panells informatius a l’exterior de Casa Comuna cada sis mesos: el 30 de març i el 30 de setembre. Des d'aquest dimarts ja es pot consultar el nou cens electoral actualitzat.